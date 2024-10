Eksperdid annavad nõu: kas keskmise palga teenijal on finantsvabadus saavutatav?

«Kahtlemata on tänastes majandustingimustes finantsvabaduse poole liikumine keerulisem kui näiteks kümme aastat tagasi. Samas on finantsvabaduseni jõudmine endiselt võimalik – selle eelduseks on küll iga kuu ühe riikliku keskmise netopalga investeerimine, millelt tuleks keskmiselt teenida vähemalt 7 protsenti intressi ja teenitu pidevalt tagasi kasvama panna,» rääkis Luminori investeerimistoodete ja -teenuste juht Siim Uusma.