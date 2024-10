Äsja avatud kohvik pakub rõõmu nii koogi- kui raamatusõpradele

«Kolmes Ampsus on nii palju erinevaid ideid koos, millest oleme aastate jooksul unistanud, mis võiks olla. Sõelale jäid Triinu unistus kasutatud raamatute poest ja minu kondiitritöö,» kõneles Liis Puumeister. Puumeister on aastaid teinud tellimustorte ja kondiitritööd Magusakunsti nime all, samas aga unistanud, et oleks koht, kust ta tooteid väljastataks.