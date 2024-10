Päästeamet tormi eel: need seitse asja aitavad elektrikatkestuse ajal

Oktoober on käes ja marutuuled on sügiskuudel eestlaste tavapärased külalised. Ilmateenistuse andmetel mõjutab troopiline orkaan Kirk lähipäevadel ka Eesti ilma. Et aga tugevad tuuled võivad kaasa tuua elektrikatkestusi, soovitab päästeamet sügistormide eel just need seitse asja kodudesse valmis varuda: