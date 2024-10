Andrese ja Pearu nüüdisaegne variant: aia vastu lükatud lumi tõi kaasa suure tüli naabrite vahel

Tema naabriteks Aasa 9 kinnistul on Merily ja Mait. Merily meenutab omakorda uute naabrite saabumise aega. «Märkasime, et Piiri 10 Piiri tänava poolses osas ehitatakse uut aeda. See tundus nende aia seisukorda arvestades ka ainuõige ja loogiline tegevus. Arutasime veel omavahel, et kui õnnestuks neid tabada, võiks minna tutvust teha. Ikka ju tore naabritega häid suhteid omada,» rääkis ta.