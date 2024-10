Kommentaar: intressimäärade kärpe tõenäosus on oktoobris suurenenud

Samas on teenuste hinna – teenused moodustavad kolmandiku meie tarbimiskorvist – inflatsioon olnud kiire. Suuremat kasvu on näidanud side-, tervishoiu- ja haridusteenuste ning alkoholi hind, kuid toiduainete, rõivaste, jalanõude, transpordi ja eluasemega seotud hinnakasv on olnud leebem.