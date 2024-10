Vello Jürna ooperilauljate konkursil osalejad on selgunud

Žürii esimees Aile Asszonyi: "Minu jaoks on perfektselt esitatud, kuid mõttetühi noot oma olemuselt müra. Tehnilise perfektsuse ihalus on ja peabki olema interpreedi põhiloomus, kuid ärgem unustagem, et muusika olulisimaks omaduseks on puudutada kuulaja hingekeeli – tekitada emotsioone, pakkuda mõtteainet, trööstida, kannustada ... alati."