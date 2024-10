Tapa vald tahab lammutada miljööväärtusliku juugendmaja

Tapa linnas aadressil Kivilo 15 asub rohekas juugendmaja, mida on kasutatud nii raudteelaste korterelamu kui ka valla sotsiaalmajana. Tapa vald leiab, et amortiseerunud hoone on vaja lammutada. Muinsuskaitsjate hinnangul peaks omavalitsus aga leidma võimaluse maja säilitada.