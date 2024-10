Filmivõtted Vahtra puiesteel võivadki ära jääda

Kui ta kevadel Vahtra tänavale uue eluaseme sai, tundis ta end vahel muidugi õnnetult, sest ema jäi Nõmmkülasse maha. Siis valas Beeži kurbuse mökitustesse, mis ka öösel õuel kajasid. See tegi pahaseks naabrid.

"Üks naabrimees tuli ja küsis, et kes teil siin röögib. Ma küsisin vastu, aga kes teie olete," pajatab kitse perenaine Helje Müür. "Mina polnud teda varem näinud. Ütles, et uus naaber. Ahah, vastasin. Rahunege. Kits on väike, igatseb ema järele. Küll ta harjub." Sellest küllap piisas, sest naabrid enam kurjustama pole tulnud, aga eks loomake ole koduga harjunud ka.