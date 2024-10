Neeme Kuningas toob Kohtla-Järvel lavale rokkooperi

Kas kodutunne kivina on tugev, kui tuhamägedel on jalad maas? Kui muusika ja kunst on andmas tööstusele tuge, kas fööniksina tõuseme me taas? Ei varitse meid põlevkivipealses linnas oht, ka homme Kohtla-Järvel kohtume!

Lavalaudadel lahti rulluvas loos ainulaadse saatuse ja minevikuga tööstuslinnast, "hyperrealistlikus syrrrokkooperis" ">Kohtla:Järve<" saavad õhtuks laval kokku seitse ajastut ja seitse paranovelli. Rokkooper on lugu linnast, kus on muret, valu, pisaraid, aga ka ilu, kodusust ja vaimsust. Lavastus on ühtlasi osa Kohtla-Järve gümnaasiumi viienda aastapäeva programmist.

">Kohtla:Järve<" libretist ja lavastaja on pikaaegne rahvusooper Estonia peanäitejuht ning praegune Kohtla-Järve gümnaasiumi etenduskunstide õpetaja Neeme Kuningas. Muusika on loonud Siim Aimla, sõnad Aapo Ilves. Lavastuse koreograaf on Ainikki Seppar.

Rokkooperis teevad kaasa kogu Kohtla-Järve gümnaasiumi pere ja õpilaskond, KJG Segakoor, tantsijad ja säravad solistid. Laval on ka ooperisolistid Priit Volmer, René Soom, laulev näitleja Eduard Toman, noored muusikud Loora-Eliise Kaarelson ja Kauro Tafitšuk ning tantsustuudio Viis Tähte.