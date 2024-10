Õige tehnika võlub õuntest vaevata mahla välja

Madi talu perenaine Pille Rüütel alustas mahlategu õunte pesuga. Suures vannis said ubinad puhtaks ning kolisid kastidesse purustamisjärjekorda. Varem tegi pererahvas mahla vanaaegsete vahenditega ja see nõudis enda keharammu. Tänapäevaste seadmetega on palju lihtsam, endal ei ole midagi vaja vändata. On tarvis vaid õunad purustisse kallutada ja purustatud mass pressi valada. Laia lehtriga purustisse saab mitu kastitäit õunu järjest sisse kallata, pole vaja ükshaaval loopida.