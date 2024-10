Ragn-Sells hakkab reoveest fosforit välja võtma

«Euroopas on põletav puudus kriitilistest toorainetest, mistõttu on meie majandus, tööstused ja lõpuks ka tarbijad sõltuvad kolmandate riikide hinnasurvest. Sõltuvusest pääsemiseks ja tarneahelate turvalisuse tagamiseks on Euroopa Liit seadnud eesmärgiks toota ise rohkem neid tooraineid. Üks võimalus selleks on tark kaevandamine, teine ja väga edukas võimalus ongi ringmajandus,» rääkis Ragn-Sells Eesti juhatuse liige Alar Saluste.