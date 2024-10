Viru maleva korraldatud laskevõistlusel püstitati Kaitseliidu rekord

Viru malev on Gustav Lokotari mälestusvõistlust korraldanud 16 korral. Selle võistluse eripäraks on see, et lastakse lamades 300 meetri distantsilt 30 lasku ja seda vaid 7,62-kaliibrilistest relvadest, milleks olid valikus AK4, M14, AG3 ja SKY. Nendest viimane ehk SKY on relv, millest laskis omal ajal Gustav Lokotar, kes oli mitmekordne maailma ja Euroopa meister, maailmarekordite omanik ning kuulus Eesti koondisesse aastatel 1934–1939, olles sealhulgas legendaarse Argentina karika võitja meeskondlikus arvestuses.