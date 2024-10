Jätkub Urmas Sisaskile pühendatud kontserdisari

"Eesti missa" kandsid esmakordselt ette ühendkoorid Ene Üleoja taktikepi all ja Urmas Sisaski šamaanitrummi saatel aastal aastal 1994 esimesel vabal laulupeol peale Nõukogude okupatsiooni. Laulupeo üheks tipphetkeks kujunenud esimese eestikeelse missa esitus oli ajalooline sündmus, mis ühendas rahvast usus ja lootuses. Urmas Sisask on öelnud, et missa on tema jaoks suurim müsteerium, mis lähendab inimest nähtamatule reaalsusele.