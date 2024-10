Juba jälle! Suur segadus ümber Suure näituse

Signaal, et näitus "Ruum meie vahel" tuleb kohe maha võtta, tuli Teet Suurele 9. oktoobril Rakvere teatrist. Rakvere teatri juht Velvo Väli ütles, et ei tea midagi sellest, et näitus Teet Suure näitus pidanuks olema üleval kuu lõpuni."Näitus oli seoses festiivaliga. Oligi kokkulepe, et pärast seda võtab ta selle maha ja järgmisest esmaspäevast on seal uus näitus," kõneles Velvo Väli. Ta märkis, et Teet Suurega suhtles Rakvere teatri peakunstnik Krista Aren. Väli sõnul mingeid probleeme seoses näituse sisuga pole esinenud.