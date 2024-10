Kultuuritemplid teevad teemanädala raames uksed lahti

Eesti rahvamajade ühingu tegevjuht Kaire Kannistu rõhutab rahvamajade rolli kogukonnaelus. "Rahvamajad on alati olnud kohtumispaigad, kus inimesed saavad jagada oma lugusid, oskusi ja kirge. Nädala teema "Meie inimesed" tuletab meile meelde, et just inimesed on need, kes loovad kogukonna," sõnas ta.