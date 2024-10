Raudteelased kaaluvad aktsioonide korraldamist sektori töötajate huvide kaitseks

Ametiühingu juhatuses kaalutakse seetõttu ka aktsioonideks vajalike ettevalmistustega alustamist. Raudteelaste ametiühingu esimees Oleg Tšubarov ütles, et on häiriv, et poliitilised otsused ei arvesta ettevõtete tegeliku olukorraga ja võivad nõrgas seisus firmad veelgi raskemasse olukorda viia.



"Ettepanekud töötasude vähendamiseks ja töötajate koondamiseks on aga eriti solvavad – arvestades, et raudteesektoris on viimase 15 aastaga koondatud tuhandeid töötajaid. Raudteelaste palkades ei kajastu minu arvates tööga kaasnev vastutus ja töötasu on jäänud aastaid elukalliduse kasvule alla. Ometi hoolitsevad töötajad iga päev sadade inimeste turvalisuse eest ja nende töö väärib õiglast tasu."



Kollektiivlepingu läbirääkimistel on küll arutatud järgmise aasta palgatõusu, töötingimusi ja muid olulisi küsimusi – ametiühingu hinnangul on inflatsiooni silmas pidades palgatõus õigustatud, kuid senised kohtumised ettevõtete juhtkondadega pole andnud oodatud tulemusi. Raudteetöötajate sõnul on juba praegu Eesti Raudtees ja Elronis palgad madalad.