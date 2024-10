Kadrina tankla juurde surema jäetud kassipoeg kosub jõudsasti

Cats Help MTÜ vabatahtlike abiga jõudis hinge vaakuv hiirekuningas Tallinnasse Petcity loomakliinikusse. Seal mõõdeti kiisu kehatemperatuuriks vaid 30 kraadi, mis on tõsine alajahtumine, sest kassi normaalne temperatuur on 38-39 kraadi vahel. Lisaks oli tema hingamine seiskumas ning veresuhkur organismis pea olematu. Kokkuvõtvalt, lootus ellu jääda pea olematu.



Tankla juurest leitud kiisupoeg oli esialgu täiesti apaatne. Foto: Cats Help





Kui esialgu arvati, et kassipoeg oli saanud auto löögi, siis märke traumadest tal ei leitud ning arstide hinnangul on loom lihtsalt pikalt üksi ning näljas olnud. Aga arstid tegid imet, ning juba mõni tund peale kliinikusse jõudmist olid kiisu elulised näitajad jõudsasti paranenud. Ka öö möödus edukalt ning Cats Help MTÜ juhi Liivi Kassihhini sõnul kinnitasid arstid reede hommikul, et kiisuneiu on kenasti stabiilses seisundis.



"Iga päev me võitleme selle nimel, et uusi kiisusid õuest ära päästa. Ikka veel, talve lähenedes, tuleb meile iga päev uued abipalved kassipoegadest, kellest suuremat osa ootabki ees piinarikas surm, mida külmemaks ilmad lähevad," tõdes Kassihhin nukralt. "Meie rahalised vahendid ja ka inimressurss on üsna olematu. Kui varjupaikadel on kümneid töötajaid, siis meie loodame vaid vabatahtlike abile. Stabiilselt on kliinikute ja toitude maaletoojate ees võlad ning mitte väikesed ning iga päev hoiame hinge kinni, kas jaksame veel, kas tuleb veel annetusi ning kas kliinikutel on veel kannatust."



Kadrinast leitud kiisuneiu turgutati loomakliinikus taas elule. Foto: Cats Help





Kadrinast leitud kassikese raviarve kerkis 600 euroni ning see saadi heade inimeste abiga ka täis. Küll aga on organisatsioonil varasemaid võlgu loomakliiniku ees ligi 1500 euro ulatuses, millest on puudu veel umbes 700 eurot. Cats Helpi tegevust saab toetada läbi annetuslingi. Lisaks on peagi Kadrina kiisu otsimas uut kodu, kõik täpsema info leiab ühingu kodulehelt.



"Septembri kuus päästsime me õuest 158 looma, oktoobris oleme appi tulnud juba 43 kiisule ja kokku aastal 2024 oleme siiani päästnud 653 elu," sõnas MTÜ juht. "Hetkel on meie hoole all olevate loomade arv 409. Neist täiskasvanud kasse 235 ning kassipoegi 171."