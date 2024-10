Spordiliidu tegevjuht valiti EOK koolitusprogrammi

"Väga põnev on ja teemad on sellised, mida läheb vaja organisatsiooni juhtimiseks. Kui veel saad seda infot oma ala parimatelt, siis oskad esiteks ise paremini juhtida ja samas anda nõu ka meie liikmetele," rääkis Hõbemägi. "Meie grupp on superäge. Mina olen küll kahe Virumaa peale ainukene meie regiooni esindaja, aga siin on palju endiseid tippsportlasi, alaliitude juhte ning teisi sporditegelasi. Mida tooksin eriti välja, on see, et lisaks lektoritelt saadavale infole vahetame ka teiste osalistega omakeskis kogemusi, mis tuleb kindlasti kasuks."