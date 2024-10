1892 kõnet Kaks sarihelistajat ajavad hädaabinumbri umbe

Aga kas tõesti on inimesel nii palju probleeme, et elupäästenumber pea 1000 korda valitud on? "Esimese helistaja (eesti keelt kõnelev mees) kõnedest on 39 protsendil päästekorraldaja poolt määratud, et tegemist on eksliku või pahatahtliku kõnega, muudel kordadel on tegemist muude probleemide kõnedega ehk ta pole vajanud pääste, kiirabi või politsei abi," selgitas häirekeskuse Ida keskuse juht Mari-Liis Jaanipere.