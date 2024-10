Päästekorraldajate õpperühm alustab tuleva aasta jaanuaris

Päästekorraldaja erialal õppijatele makstakse õppimise ajal stipendiumit 1000 eurot kuus. Lisaks on õppijatele tagatud tasuta toitlustus ja majutus sisekaitseakadeemia Tallinna õppehoones. Päästekorraldaja kutseõppes õpitakse kiirabi, politsei ja päästeteenistuse valdkonna hädaabiteadete menetlemist ning suur roll on praktilisel keeleõppel. Õppima on oodatud nii alles tööturul esimesi samme astujad kui ka elukogemusega karjääripöörajad, kes tunnevad, et tahavad teha tööd, kus saab iga päev inimesi aidata. Sobival kandidaadil on vähemalt keskharidus, laitmatu taust, eesti keele oskus kõrg- ja vene keele oskus kesktasemel.