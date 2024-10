«Avastamisrõõmu on kogu aeg». Tapa valla poliitik leidis uue kutsumuse häirekeskuses päästekorraldajana

"Tere, oskate öelda, kus asub Viljandi sotsiaalkindlustusamet?" Sellisele kõnele vastas hiljuti häirekeskuse Ida keskuses päästekorraldajana töötav Kalev Kodzis. Aga tuleb vastata ka niisugustele, mille puhul on päästekorraldaja kätes kellegi elu päästmine, kuna tema on esimene lüli abivajaja ja -andja vahel. Just see on üks põhjuseid, miks põline Tapa valla elanik karjäärimuutuse tegi.