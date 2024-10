Parlamendisaadikud väisasid Virumaad

Reformierakonna parlamendisaadikud kohtusid Lääne-Viru maakonnavisiidil piirkondlike ettevõtjate ja asutuste töötajatega, et aimu saada nende muredest ja rõõmudest. Riigikogulased külastasid maakonna üht suurimat tööandjat OG Elektra AS-i, pidasid aru maakonna turismiklastri esindajatega ning käisid piirkonna suurimas sadamas Kundas. Reedel väisasid saadikud ka Rakvere maakohut ja Rakvere haiglat.



Visiidi esimesel päeval külastati Väike-Maarjas asuvat sisekaitseakadeemia päästekolledžit, et tutvuda harjutusväljakuga, mille arenduseks eraldab riik lähiaastatel ligi 15 miljonit eurot. Lääne-Virumaalt valitud riigikogu liige Katrin Kuusemäe tõi esile, et õppeasutus on oluline kogu Eesti siseturvalisuse arengu vaates. "Tulevaste päästjate ja politseinike treenimiseks on kaasaegsed vahendid ja õppeväljak väga olulised. Järgnevatel aastatel arendab sisekaitseakadeemia koos päästeametiga Väike-Maarjas paiknevat harjutusväljakut pea kaks korda suuremaks – täiendavate investeeringute toel valmivad uued õppeväljakud, alarmsõidukikoolitusteks vajalik autodroom ning erinevad simulatsioonikeskkonnad," rääkis Kuusemäe.



OG Elektras võttis saadikud vastu ettevõtte omanik Oleg Gross, kes andis ülevaate ettevõtte käekäigust ning tutvustas ka tootmishoonet. Kohtumisel turismiklastri esindajatega said riigikogulased kinnitust, et turismi arendamisega tegeletakse piirkonnas hoogsalt. “"Oli hea meel kuulda, et Vene turistist ära langenud osa katab ära Eesti siseturist ning Soome ja Läti turistid," ütles Katrin Kuusemäe.



Seekordse visiidi lõpetas käik Kunda sadamasse. Riigikogu majanduskomisjoni liige Andres Sutt ütles kohtumise järel, et Kunda sadam on hea näide sellest, kuidas Lääne-Viru ettevõtjad on leidlikud ja kindla kasvuambitsiooniga.