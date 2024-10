Nädala lind: Valgeselg-kirjurähn

Kirjuid rähne on meil neli liiki, valgeselg neist kõige suurem. Suurem veel kui suur-kirjurähn, rääkimata siis väike-kirjurähnist või tamme-kirjurähnist, kes kolmekesi kõik mul koduõues sagedased külalised on.

Tõsi küll, musträhn, roherähn ja hallpea-rähn on valgeseljast veelgi kogukamad, aga nemad ei kuulu kirjute rähnide sekka ja näevad hoopis teistsugused välja. Võrreldes teiste kirjurähnidega on aga valgeselg-kirjurähn ohustatum ja seda oma kohastumuse tõttu toituda surnud lehtpuude tüvedelt leitavast lihatoidust. Mida hooldatum mets, seda keerulisem on valgeselja elu.