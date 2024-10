Siret Tuula: «Sildistamine lihtsalt teeb ühiskonnas rohkem asju katki kui terveks

Dokumentaallavastus on julge ja liigutav ning toob lavale lood naistest, kes ei vasta ühiskonna ootustele. Nad seisavad silmitsi ühiskondlike eelarvamuste, surve ja sildistamisega. Need naised on valinud oma tee, olgu selle taga siis eneseteostus, teadlik otsus lapsi mitte saada või lihtne tõsiasi, et õiget partnerit pole veel leitud. Aga kas see teeb neist tõesti ühiskondlikult kahjuliku elemendi?