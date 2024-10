Homme alustab Rakvere Teater statsionaaris uut hooaega. Avaetenduseks on Oskar Lutsu «Paunvere», mis jõudis lavale läinud hooaja lõpul. Suve jooksul on seda tuhandetele meie vabariigi teatrisõpradele edukalt tutvustatud. Ent alustamisel heitkem pilk ka läinud hooajale. Meie perele oli see edukas. Seitsme kuu tulemused rõõmustasid.