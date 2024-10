Selles 5. oktoobri varahommikul tehtud videos on selgelt näha, kuidas kolm autot kinnise tõkkepuu kõrvalt ja keelava fooritulega üksteise järel üle raudtee põrutavad.

Tegemist on Võidu tänava ülesõidukohaga Rakvere linnas. Halb eeskuju on nakkav. Õnneks ei jäänud need autod saabuva rongi ette.