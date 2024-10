Märjad Käpad hoolitsevad veeohutuse eest

Märgadele Käppadele pandi alus 16 aastat tagasi Lõuna-Eestis. Nad alluvad seal Elva vabatahtlikule tuletõrjeühingule. Pärnumaa Märjad Käpad tegutsevad kuuendat aastat ja MTÜ sildi all. Kahes piirkonnas kokku on 28 atesteeritud veepäästekoera.

Valvi Väli on Elva vabatahtliku tuletõrjeühingu esimees ja ühtlasi Jõhvi päästekomando välijuht. Lõuna-Eesti Märjad Käpad on mõeldud siseveekogude tarbeks. "Põhitööks on Märgadel Käppade ennetus. Me käime lastelaagrites ohutuspäevadel veeohutusest rääkimas. Kui sa võtad koera kõrvale, siis nad kuulavad. Kui koera ei ole, siis lapsed istuvad oma telefonis," ütles Väli muigamisi.