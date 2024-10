GALERII Võsu sügisjooksul lustisid ka lapsed

Kuni neljaastased jooksid 150 meetrit ehk tillujooksu. Aega ei võetud, 39 lapsest nobedaim oli kollase jope ja orandži mütsiga neljaaastane Grettel Adrat Porkunist. Lapse ema Geidi Kruusmanni sõnul võitis tüdruk paari nädala eest ka Rakvere rahvajooksu tillujooksu. "Ta ise ootab neid võistlusi, ta ise tahab, küsib, et millal juba," ütles Geidi.

Kuid Grettel on tänavu saanud auhinna ka Väike-Maarja lahtistel meistrivõistlustel sisesõudmises. "Me üritame iga päev kas siis ratast sõita või ujuda või talvel ka suusatada. Ta on kõiki alasid saanud proovida," kiitis Geidi tütart.