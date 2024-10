GALERII Viiendal Võsu sügisjooksul üllatasid eakamad harrastussportlased

Põhijooksu võitis meeste kategoorias numbri all 18 Jaanus Kallaste täpselt 30 minutiga, mis oli ühtlasi uus jooksuraja rekord. "Praeguses seisus on see hea tulemus," arvas võitja ise. Võsu sügisjooksu proovis ta esimest korda. 38-aastane Kallaste elab Kuusalu vallas Kasispea külas ja töötab uksefirmas Radux paigaldus-hooldusjuhina.