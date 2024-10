Võsu ja Simuna päästjad õppisid Islandil üleujutuste tõrjumist

Võsulase, tehnilise pääste üksuse vabatahtliku Rauno-Olavi Ruudu sõnul õpetas sisukas kogemusrände nädal, et meie vabatahtlikel on päästevaldkonnas veel palju õppida. "Islandlaste pealt nägin, kui pühendunud saab olla vabatahtlikule tegevusele ja kui oluline osa on meeskonna koolitustel, et olla reaalsetel päästesündmustel heal tasemel," ütles Ruut.