"Vaal" alustas teekonda lavale

Proovisaali jõudnud lugu jutustab veebi teel kirjanduskursusi andvast pööraselt ülekaalulisest erakust, kes ei lahku kunagi oma korterist. Järjest halvenev tervis sunnib teda kontakti otsima ammu võõraks jäänud tütrega. Teravkeelne ja taltsutamatu teismeline on aga niisama õnnetu nagu ta isagi.

""Vaal" on teekond inimese sisse, mida kaasa tehes näeb meie maailma kõige tumedamaid ja kõige heledamaid värve. Uskudes ja armastades on meil lootus saada teada elu mõte," sõnas lavastaja Andres Noormets, kes on ka lavastuse kunstnik ja muusikaline kujundaja.