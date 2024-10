Video Kadrina treener tegi pooleteise kuuga päästjatest tantsijad

Perfektselt tehtud etteastes lõid kaasa kokku 15 Kadrina pääste, naissalga ja noorteringi liiget, kes esimest korda kogunesid treeninguks 1. septembril. Selleks, et tähtsal päeval sammud selged oleks, treeniti kaks korda nädalas Marge Mägi näpunäidete järgi ja tehti ka hulgaliselt lisatrenne. Külalised said osa võimsast sõust, kus üles astusid Kadrina kunstidekooli muusikud, tantsutrupid tydrukud ja Kahevahel ning mis kulmineerus päästjate tantsuga.

Üks kaugemalt tulijaid oli Saaremaa päästepealik Margus Lindmäe, kes sõitis saarele tagasi, kadedusenoot hinges. "Sõitsin Lääne-Virumaale oma kindla teadmisega – lähen ennast kadedaks ajama," rääkis Lindmäe. "Päästjate tants oli päeva nael. Seda, et tüdrukud oskavad tantsida, seda teame kõik. Aga siis tulevad lavale naised ja lõpuks mehed, see oli selline ... ütleme nii, et läksin sinna üllatusi korjama, aga selleks ma valmis ei olnud," sõnas Saaremaa päästepealik. "Nagu ma seal ütlesin, Eesti nokia on Eesti inimene, kes teeb kõik uhked asjad ära, täpselt see pilt mulle jäigi. Sain kuhjaga kadedust kokku kogutud ja endaga kaasa toodud," muljetas saarlane.