Tülikad kahjurid - traatussid - teevad kartulikuningal meele mõruks

"Saaginumber on normaalne, aga muud probleemid hakkavad pihta," selgitas Simunas kartulikasvatusega tegelev Gustav Põldmaa ning lisas, et põllumeest kimbutab kurikuulus rohepööre. "Traatuss möllab põllul," avaldas ettevõtja oma nördimuse põhjuse. Kahjuri tõrjumiseks lubatud vahend tema sõnul ei toimi. Põllu ääres rohuribad on Põldmaa sõnul ussikasvandus.