Vabadussõja mälestusmärgi ideekonkursi parimaks tunnistati puukujuline monument

Parimaks tunnustatud ideekavand „Raudjuur“ võlus žüriiliikmed just puumotiivi ning idee plastilisusega. „Juurte mõte seostub kangusega, maa küljes olemine ja selle kaitsmine aga püsimajäämisega. Puu motiiv mõjub jõuliselt ning see on ka rahvusvaheliselt loetav sümbol. Võrreldes teiste töödega on tegemist keskendunud ja kõige enam sissepoole vaatava tööga,“ leidis žürii.