Rakvere Paemurru linnaossa kerkib nüüdisaegne Võidu elurajoon

Revin Grupi omaniku ja juhataja, arendusprojekti eestvedaja Kristjan Madissoni sõnul on Rakvere unikaalne paik, kus saab nautida väiksema linna võlusid ilma igapäevamugavustest loobumata. "Rakvere on ideaalne neile, kes soovivad rahulikumat elutempot, kuid kelle jaoks on oluline ka Tallinna lähedus. Nii rongiga kui ka autoga jõuab pealinna umbes tunniga, mis teeb Rakvere väga ligitõmbavaks kohaks," rääkis ta.