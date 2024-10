Vaata, kes lähevad kokku kaua oodatud võitlusspordiüritusel UFN

Kavas on kümme vastasseisu, millest pooled on profimatšid. Võistlusõhtu üks peamatšidest toimub leeduka Benas Sorochovase ja Ott Remmeri vahel, kes pidid kohtuma juba eelmisel aastal. Toona asendas haigestunud Remmerit kohalik sportlane Taur Guitor. Seekord näeb areenil kolme läänevirulast. Viiendas matšis lähevad kokku kaks meie maakonna sportlast: Taur Guitor ja Ranel Rohtla. Enne neid on Vinni inimestel põhjust kaasa elada Marek Saarele, kes kohtub Oskar Dorbekuga.