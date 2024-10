Põllule kukkunud elektrijuhe tappis Võhmuta külas mullika

Loom kuulus põllumajandusfirmale Võhmuta PM. Selle juhatuse liige Rein Lall rääkis, et elekter läks piirkonnast ära 9. oktoobril kella 16.50 paiku ja juba kell 17.24 helistasid elektrikud, et mullikas on elektrilöögist surma saanud. "Juhe oli maha langenud. Lisaks looma tapmisele oli see põllule paraja vao sisse kõrvetanud," mainis Lall.