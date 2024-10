Teatrirahvas piketeeris Tallinnas ja Rakveres

Piketi esimene eesmärk on teha kuuldavaks, et kavandatav kultuurivaldkonna eelarvekärbe on ebaproportsionaalne ja seega ka ebasolidaarne. Teine eesmärk on kutsuda diskussioonile, kui suur peaks olema Eesti riigi kultuurieelarve – nii siis, kui on head ajad, kui ka siis, kui on halvad ajad.