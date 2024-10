Öösel ja varahommikul on teedel libeduse tekkimise oht

"Tuletame kõikidele liiklejatele meelde, et teed võivad olla libedad. Meie hooldepartnerid on valmis libedustõrje teostamiseks. Arvestama peab, et 0 kraadi ümbruses on musta jää tekkimise oht väga suur ja see võib tekkida teele väga ootamatult," rääkis transpordiameti teehoiuteenistuse direktor Janno Sammul. "Palume liiklejatel olla ettevaatlikud, eriti neil, kes pole jõudnud vahetada suverehve talverehvide vastu."