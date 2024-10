Klantspildi varjus viiakse ellu parempopulistide unistusi

Järgneva mõtiskluse tõukeks sai Teet Suure viimane näitus Rakveres. Ma ei hakka kordama looga seotud fakte, kuna asjaosalistele ja huvilistele on need teada ning Virumaa Teatajas on sel teemal ilmunud kaks väga head kirjutist. Küll aga väidan, et tegemist on vaid jäämäe tipuga: viitega väga ohtlikele tendentsidele praeguses juhtimiskultuuris.