Aidu põlevkivikarjääris avatakse matkarada

Aidu karjäär, mis on olnud oluline osa Eesti põlevkivitööstuse ajaloost, on saanud uue elu looduskauni matkarajana. "Tule ja avasta selle unikaalse maastiku ilu, naudi vaateid ja värsket õhku ning tutvu piirkonna põneva ajalooga. Matk toimub giidiga, kes tutvustab uut matkarada ning räägib juurde Aidu karjääri looduslähedasest taastamisest ja piirkonna põnevast ajaloost," kutsub RMK.

Raja pikkus on ligikaudu neli kilomeetrit, mille läbimiseks kulub umbes kaks tundi. Matkarada algab ja lõppeb Aidu-Nõmme lõkkekohas. Nõmme teel on RMK viit matkaraja parklasse. Parklast lõkkekohani kõndida on 800 meetrit.