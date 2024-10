Hedvig Hanson laulab Haljala koolis

"Laul ja luule" on Hedvig Hansoni soolokontsert, kus lauljatar esitab mõtlikke laule, väärtustades eesti keelt ja kirjandust tundepeene muusika kaudu. Saatepilliks on lauljatar valinud klaveri ning esinemispaikadeks raamatukogude saalid, et luua sõnumit ajatute väärtuste püsimajäämise olulisusest.