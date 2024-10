Autorallihooaeg lõppes läänevirulastele kahe meistrivõistluste medaliga

Ralli on meeskonnasport ja kohane oleks siinkohal ära nimetada ka kaardilugejad, kuid täpsustuseks tuleb öelda, et Eesti Autospordi Liit peab juhtidele ja kaardilugejatele eraldi punktiarvestust. Nii näiteks sõitis Vaher kahe kaardilugejaga, Rainis Raidma ja Sander Pruuliga, ja kuna mõlemad neist osalesid vaid kahel etapil, nemad medalile ei jõudnud. Martin Leemetsa tavaline paariline Andres Lichtfeldt teenis pronksi, kuid ka Leemetsa kõrval istus ühel etapil teine kaardilugeja.

​Jaspar Vaheri isa ja mänedžer Avo Vaher rääkis, et eesmärgid on püstitatud pikemaid plaane silmas pidades ja Eesti meistrivõistlustel punkte ei jahitud. Nii jäigi Vaheritel kaks kodust etappi vahele ja see ei lubanud tšempioniks tõusta. Samas need sõidud, kus stardis oldi, võideti, kui õnnetu Soomes toimunud Eesti MV etapp välja arvata, kus Jaspar kihutas kolmandal lisakatsel otsa metsloomale ja ei saanud jätkata. Samuti ei osaletud Estonian Junior Challenge‘i arvestuses sugugi mitte kõigil etappidel, sest selles sarjas peab sõitma vaid Pirelli rehvidega, kuid Jaspar Vaher kasutas kogemuste saamiseks talvel Michelini rehve.