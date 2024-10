Arvamus Kas Tapa vallavalitsus kasutab kasinaid ressursse mõistlikult?

Saame teada, et projekti planeeritud maksumuseks on 3 500 000 eurot (ajalehe Virumaa Teataja 13.02.2021 artiklis arvas hr Tell maksumuseks 1,0–1,5 mlj eurot), millest riikliku toetuse maksimaalne suurus on 1 158 541,93 eurot ja Tapa valla omafinantseering minimaalselt 2 341 458,07 eurot. Artiklist loeme, milliseid tohutuid hüvesid, heaolu kasvu ja rahulolu saavad tapalased, aga paraneb ka Eesti rahvusvaheline kuvand (tsiteerin vabas vormis).