88 protsenti elanikest on mures igapäevakulude tõusu pärast

Uuringus esile toodud murekohtadest on Eesti elanike jaoks kõige teravam probleem argikuludega hakkama saamine. Suurt muret tundis sügise saabudes selle pärast 88 protsenti elanikest. Kevadel ja suvel oli see näitaja 83 protsenti.

87 protsenti elanikkonnast on mures Eesti üldise majandusliku olukorra pärast, suvel oli see näitaja 84 protsenti. Võrreldes juuniga on 48 protsendilt 37 protsendile vähenenud maksumuudatusi vajalikeks pidavate inimeste osakaal. Ebavajalikeks peavad maksumuudatusi eelkõige keskealised, muudest rahvustest, Kirde-Eestis elavad ja majanduslike toimetulekuraskustega inimesed.