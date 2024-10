Hõimupäev toob Rakverre esinema udmurdid ja ersad-mokšad

Rakverre jõuab Eestis elava Udmurdi päritolu maalikunstniku Stanislav Antipovi maalinäitus "Soome-ugri tantsulood", kus maalidel on võimalik ära tunda ka eesti rahvatantse.

Näitus avatakse hõimuõhtul. Avamisel tutvustab soome-ugri rahvaste traditsioone Natalia Abrosimova, kes on ersa-mokša kultuuriühingu Sjatko esimees ja soome-ugri kultuurikorraldaja Eestis. Arutleda saab selle üle, mis on keel, ohustatud keeled, keelesugulus, ning lühiloengu lõpus on võimalik kuulata ersakeelseid laule ning osaleda keelemängus, kus võrreldakse ersa ja eesti keeles olevaid sarnaseid sõnu.