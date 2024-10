Kätlin Konstabel: mudilaste kehvem keele areng ja kogu pere suur nutiaeg on seotud

Nutiseadmete teema on väga lai. Mis hetkel laste puhul kõige suuremaks murekohaks on?

Mulle teeb kõige rohkem muret see, et kuigi nutiseadmed on meie elu osaks juba mitukümmend aastat, ei ole meie, täiskasvanud, pidanud vajalikuks kokkuleppele jõuda, milline nutikasutus on laste arengut ja heaolu päriselt toetav ning milline mitte.