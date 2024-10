Vastukaja Avalik kiri kunstnik Teet Suurele

Rakveres toimuva igaaastase festivaliga Festheart seotud näitused on soovitavalt olnud üleval 1–1,5 kuud. Selline kokkulepe oli meil ka Keio Soomeltiga, kes suve lõpus tegi ettepaneku eksponeerida Sinu näitust festivali ajal. Kirjutasin talle, et oleme Teet Suure peale mõelnud ja väga rõõmsad, et nüüd näitus tulebki.