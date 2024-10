Aseri kooli lapsed ulatavad loomadele abikäe joonistades

Kristel Allikmäe lapsed tormasid kassipoega päästma. Loomake toodi koju, pesti puhtaks - ja lagedale ilmus oranži karvaga kiisu, kes leidis nõnda armastava pere ja sai nimeks Porgand. Porgandit oli oodanud Minni, musta-valgekirju kass, kelle teekond sellesse perre samuti päris harilik polnud. Naabriperes elanud Minni lihtsalt tuli ega ilmutanud enam soovi lahkuda. "Helistasime naabritele, et üks kass on meie juures, see on vist teie Minni," jutustab Kristel Allikmäe. "Kinnitasid, et jaa, see on Minni, tuleme talle järele." Aga juba neli aastat pole tuldud.