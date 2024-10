Häirekeskus küsib viiesajalt inimeselt tagasisidet numbril 112 helistamise kohta

SMS on helistanutele saadetud telefoninumbrilt +372 8272 2090 ja tagasiside andmiseks tuleb minna SMS-is sisalduvale küsitluse lingile LimeSurvey keskkonnas.

Rahulolu uurimise eesmärk on saada tagasisidet hädaabinumbri teenuse arendamiseks, et see vastaks parimal moel abivajajate ootustele.